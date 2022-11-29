Что случилось этой ночью: вторник, 29 ноября

Очередное обсуждение "потолка" цен на нефть из РФ странами ЕС, заявление Ирана о числе погибших на акциях протеста, продолжение работы склада Ozon

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Страны ЕС снова не смогли договориться об уровне "потолка" цен на российскую нефть. Государства Евросоюза обсуждали введение лимита в $62 за баррель, но переговоры зашли в тупик из-за позиции Польши и стран Балтии, которые считают эту цену высокой.

- Власти Ирана заявили о более чем 300 погибших на акциях протеста. В их число входят сотрудники сил безопасности, при этом многие жертвы – рядовые иранцы, не принимавшие участия в беспорядках.

- Склад Ozon продолжил работу с мерами предосторожности после случаев менингита. Роспотребнадзор в понедельник сообщил о регистрации случаев заболевания у ряда работников складского комплекса маркетплейса. В самой компании указывают, что речь идет о складе на Новой Риге.

- Главы МИД стран НАТО обсудят в Бухаресте помощь Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что организация продолжит поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Он уверен, что "лучший способ повысить шансы на мирное решение - поддержать Украину".

- Запущенный с Плесецка военный спутник "Космос-2564" вышел на орбиту. В Минобороны РФ отметили, что старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.