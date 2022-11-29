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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Главы МИД стран НАТО обсудят в Бухаресте помощь Украине

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран НАТО соберутся во вторник на двухдневное совещание в Бухаресте, чтобы обсудить украинский конфликт и продолжение военной помощи Киеву.

"НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим. Страны-союзницы оказывают беспрецедентную военную поддержку. И я ожидаю, что министры иностранных дел также согласуют усиление нелетальной поддержки", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее на пресс-конференции в Брюсселе.

Он уверен, что "лучший способ повысить шансы на мирное решение - поддержать Украину".

Как пояснил Столтенберг, в рамках комплексного пакета помощи альянс поставляет на Украину топливо, медикаменты, зимнее снаряжение, а также средства подавления беспилотных летательных аппаратов. "Я благодарю всех союзников за их вклад. И на нашей встрече в Бухаресте я буду призывать к большему", - добавил генсек НАТО.

Для обсуждения долгосрочной помощи Украине предусмотрен обмен мнениями с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Запланированы также встречи с главами МИД Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии с целью "предпринять дальнейшие шаги, чтобы помочь им защитить свою независимость и укрепить их способность к самообороне".

Министры иностранных дел стран НАТО рассмотрят "вызовы, связанные с Китаем. "Китай не является противником. Но он ускоряет военную модернизацию. Расширяет свое присутствие от Арктики до Западных Балкан, от космоса до киберпространства. И стремится контролировать критически важную инфраструктуру государств-членов НАТО", - отметил Столтенберг. Он считает, что необходимо оценить степень зависимости стран альянса от Китая.

Во встрече в Бухаресте во всех дискуссиях будут участвовать министры иностранных дел Финляндии и Швеции, сообщил глава Североатлантического альянса. По его мнению, "пришло время завершить процесс их вступления и приветствовать их в качестве полноправных членов НАТО".

"Я уверен, что все союзники ратифицируют (присоединение двух стран к НАТО - ИФ), не буду спекулировать на тему о том, когда именно, но чем раньше - тем лучше. Потому что мы знаем, что членство Финляндии и Швеции укрепит НАТО. Это укрепит трансатлантическую безопасность. Они являются партнерами НАТО на протяжении многих лет и обладают значительным потенциалом, который поможет укрепить весь Североатлантический альянс" - заявил Столтенберг.

НАТО Йенс Столтенберг
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