Розничные продажи в Японии увеличились в октябре восьмой месяц подряд

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в октябре выросли по итогам восьмого месяца подряд, однако темпы их повышения замедлились по сравнению с сентябрем и оказались хуже ожиданий аналитиков.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности, розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 4,3% по сравнению с октябрем 2021 года. В сентябре их повышение составило 4,8%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5%.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи увеличились на 0,2% после подъема на 1,5% в сентябре.

Продажи промышленных товаров в октябре выросли на 6,6%, автомобилей - на 10,6%, топлива - на 1,9%, медицинских товаров и предметов личной гигиены - на 10,5%, одежды и аксессуаров - на 4,8%, продуктов питания и напитков - на 1,3%.

В то же время реализация промышленного оборудования уменьшилась на 1,2%.

Безработица в Японии в октябре осталась на уровне 2,6%, тогда как аналитики ожидали ее снижения до 2,5%. Количество безработных сократилось на 2,7%, до 1,7 млн человек, число занятых уменьшилось на 0,1%, до 67,36 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 135 открытых вакансий против 134 в сентябре. Результат совпал с ожиданиями экспертов.