Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Розничные продажи в Японии выросли в ноябре девятый месяц подряд

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в ноябре выросли по итогам девятого месяца подряд, однако темпы их повышения замедлились и оказались хуже ожиданий аналитиков.

Продажи увеличились на 2,6% по сравнению с ноябрем 2021 года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности. Согласно пересмотренным данным, в октябре они повысились на 4,4%, а не на 4,3%, как было объявлено ранее.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 3,7%.

Реализация транспортных средств в прошлом месяце выросла на 8,1%, медицинской продукции - на 12%. При этом на 2,6% снизились продажи топлива, на 8% - одежды и аксессуаров.

Объем розничных продаж в ноябре относительно предыдущего месяца сократился на 1,1%. Падение произошло впервые с июня. В октябре, согласно уточненным данным, показатель увеличился на 0,3% против ранее объявленных 0,2%.

Безработица в Японии в ноябре опустилась до 2,5% - до минимума с февраля 2020 года. Это совпало со средним прогнозом аналитиков. В предыдущие два месяца безработица находилась на отметке 2,6%.

Количество безработных уменьшилось на 2,8% - до 1,37 млн человек, число занятых снизилось на 0,3%, составив 67,13 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 135 открытых вакансий, также как и в октябре. Это самый низкий уровень с марта 2020 года.

Число домов, строительство которых было начато в стране в ноябре, упало на 1,4% в годовом выражении. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения на 1,5%.

Данный показатель снизился по итогам второго месяца подряд.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сделка по продаже банка "Открытие" ВТБ закрыта

Сделка по продаже банка "Открытие" ВТБ закрыта

Силуанов заверил, что планов менять налоговые правила 2023 году нет

Силуанов заверил, что планов менять налоговые правила 2023 году нет

Нефть подорожала на данных об отмене обязательного карантина для туристов в Китае

Нефть подорожала на данных об отмене обязательного карантина для туристов в Китае

Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

ЦБ в феврале может сузить прогноз по динамике ВВП РФ на 2023 год

ЦБ в феврале может сузить прогноз по динамике ВВП РФ на 2023 год

Минфин перечислил НРД 10,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Минфин перечислил НРД 10,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Сбербанк в 2022 г. предотвратил попытки хищения средств клиентов на 154 млрд рублей

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году

"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году

Штрафы за "слив" персональных данных в РФ планируется привязать к размеру утечки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });