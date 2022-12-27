Розничные продажи в Японии выросли в ноябре девятый месяц подряд

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в ноябре выросли по итогам девятого месяца подряд, однако темпы их повышения замедлились и оказались хуже ожиданий аналитиков.

Продажи увеличились на 2,6% по сравнению с ноябрем 2021 года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности. Согласно пересмотренным данным, в октябре они повысились на 4,4%, а не на 4,3%, как было объявлено ранее.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 3,7%.

Реализация транспортных средств в прошлом месяце выросла на 8,1%, медицинской продукции - на 12%. При этом на 2,6% снизились продажи топлива, на 8% - одежды и аксессуаров.

Объем розничных продаж в ноябре относительно предыдущего месяца сократился на 1,1%. Падение произошло впервые с июня. В октябре, согласно уточненным данным, показатель увеличился на 0,3% против ранее объявленных 0,2%.

Безработица в Японии в ноябре опустилась до 2,5% - до минимума с февраля 2020 года. Это совпало со средним прогнозом аналитиков. В предыдущие два месяца безработица находилась на отметке 2,6%.

Количество безработных уменьшилось на 2,8% - до 1,37 млн человек, число занятых снизилось на 0,3%, составив 67,13 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 135 открытых вакансий, также как и в октябре. Это самый низкий уровень с марта 2020 года.

Число домов, строительство которых было начато в стране в ноябре, упало на 1,4% в годовом выражении. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения на 1,5%.

Данный показатель снизился по итогам второго месяца подряд.