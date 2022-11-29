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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Новак рассказал об обсуждении создания газового союза с Казахстаном и Узбекистаном

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают газовый союз для внутренних поставок и на рынки третьих стран, включая Китай, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Такие направления сотрудничества рассматриваются, поскольку у Россия, Казахстана, Узбекистана еще с советских времен фактически единая газотранспортная система. И у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества в том числе и по поставкам газа, по его переработке (что в принципе уже делается), по поставкам на другие экспортные направления - в частности, в том числе и в Китайскую Народную Республику. Но это все нужно рассматривать как дополнительные направления сотрудничества", - сказал Новак в беседе с журналистами.

Как сообщалось ранее, в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о высказанном президентом России Владимиром Путиным предложение создать некий трехсторонний союз РФ, Казахстана и Узбекистана, в том числе для решения вопросов в газовой сфере.

Пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай во вторник добавил деталей: "В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана".

Он отметил, что Токаев и Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

Александр Новак Казахстан Узбекистан
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