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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Астане заявили, что идею газового союза с РФ и Узбекистаном нужно внимательно изучить

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Содержание газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обсуждать пока рано, идея должна быть внимательно изучена специалистами, считает заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Его (газового союза - ИФ) содержание еще рано обсуждать, потому что пока это некая идея. Вы же слышали, наверное, комментарий главы государства о том, что следует эту идею еще внимательно изучить, это пока только идея. В дипломатии озвучиваются очень много идей, поэтому они заслуживают пристального внимания специалистов перед тем, как принимается то или иное государственное решение", - сказал Василенко журналистам в кулуарах мажилиса парламента.

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Он добавил, что перед принятием какого-либо решения идея будет изучена президентом страны и экспертами.

При этом, говоря о возможных рисках на фоне антироссийских санкций, замминистра отметил, что в Казахстане создана правительственная комиссия.

"Ее задача заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния санкций на экономику Казахстана и не допустить использования территории Казахстана для обхода санкций. Эти позиции не поменялись, и будут использоваться при оценке любых потенциальных новых инициатив", - подчеркнул Василенко.

Как сообщалось, в минувший понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о высказанном президентом России Владимиром Путиным предложении создать трехсторонний союз РФ, Казахстана и Узбекистана, в том числе для решения вопросов в газовой сфере.

Пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай во вторник добавил деталей: "В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана".

Он отметил, что Токаев и Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

Казахстан Узбекистан
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