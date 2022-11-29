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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Премьер Японии распорядился нарастить оборонные расходы до 2% от ВВП к 2027 году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Японии Фумио Кисида отдал распоряжение Минобороны и Минфину увеличить военные расходы до 2% от ВВП к 2027 году, сообщает во вторник Japan Times.

"Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание главам Минобороны и Минфина нарастить оборонные расходы до 2% от ВВП к 2027 году. Этой цели давно добивалась правящая партия Японии, но Кисида впервые говорил о ней как о конкретном направлении бюджетной политики", - отмечает издание.

"Вместо того чтобы говорить, что мы не можем этого добиться из-за нехватки финансов, нам нужно придумать способы получить быстро необходимые средства", - заявил в свою очередь японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

Japan Times напоминает, что Япония долго придерживалась неофициального лимита на оборонные расходы в 1% от ВВП. В 2022 финансовом году оборонный бюджет составил $47 млрд, не считая ряда дополнительных расходов. Минобороны Японии при этом хочет запросить больше средств на 2023 финансовый год. Также в ведомстве отмечали, что если Токио желает нарастить расходы на оборону о 2% от ВВП – нынешнего стандарта НАТО, то в следующие пять лет правительству придется потратить не менее $347 млрд.

Однако на фоне падения популярности правительства Кисиды правительству придется принимать во внимание непростую финансовую ситуацию и высокий уровень задолженности. Ранее комиссия экспертов, консультирующая Кисиду, призвала к пересмотру государственных расходов и к расширению налогооблагаемой базы для финансирования военных расходов. В правящей Либерально-демократической партии Японии отмечали, что нельзя исключать повышения налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц в 2023 финансовом году.

Опрос общественного мнения, проведенный NHK в октябре, показал, что 55% опрошенных выступают за рост оборонных расходов, а 29% настроены против него.

Япония
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