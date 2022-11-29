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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В ООН приветствовали безвозмездную поставку Россией 260 тыс. тонн удобрений для Африки

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ООН приветствует безвозмездную передачу Россией 260 тыс. тонн удобрений для стран Африки, это послужит облегчению гуманитарных проблем и предотвращению катастрофических потерь урожая, говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, распространенном во вторник.

"Организация Объединенных Наций приветствует безвозмездную передачу 260 тыс. метрических тонн удобрений от поставщиков удобрений Российской Федерации, хранящихся в европейских портах и на складах", - отметил Дюжаррик.

Согласно заявлению, первая партия удобрений уже отправилась из Нидерландов в Африку: речь идет о судне с грузом в 20 тыс. тонн. Сначала удобрения доставят в Мозамбик, а оттуда - в Малави. Это первая из серии поставок удобрений, предназначенных для африканских стран и отправляющихся в ближайшее время.

ООН Африка
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