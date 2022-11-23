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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Путин поддержал идею с обращением в ООН для разблокирования удобрений в портах Европы

Путин поддержал идею с обращением в ООН для разблокирования удобрений в портах Европы
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу "Уралхима" обратиться в ООН и Африканский союз для разблокирования удобрений, находящихся в ряде европейских портов.

Предложение обратиться в эти международные структуры высказал в ходе встречи с президентом в среду совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин.

"Я бы хотел поставить вопрос и получить ваше одобрение, чтобы мы вышли изначально на всю инициативу, чтобы мы обратились в ООН и в Африканский Союз - разблокировать нам все 260 тыс тонн под эгидой ООН. По согласованию с президентом Африканского Союза они представят страны, которые испытывают трудности с поставками удобрений, и мы готовы эти сделки сделать бесплатно", - сказал Мазепин.

Путин поддержал предложение.

"Вы знаете наверняка, что мы в контакте с генсекретарем ООН господином Гутерришем, с соответствующими структурами (...). Поэтому соответствующая команда будет дана всем нашим коллегам, чтобы они оказали вам необходимую помощь", - сказал Путин.

Он добавил, что имел ряд контактов с главами некоторых стран по этому поводу.

"Напрямую со мной связывались по этому вопросу лидеры нескольких африканских стран, которые, конечно, не понимают, что происходит, поскольку все время речь идет о необходимости помощи беднейшим странам, и по вопросам, совершенно не связанным с продовольственной безопасностью, эти поставки, даже безвозмездные поставки, блокируются. Это совершенно неприемлемо, но это происходит", - сказал президент РФ.

Владимир Путин Уралхим ООН
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