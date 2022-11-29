Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Премьер Франции заявила о новой волне коронавируса в стране

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник заявила, что в последние дни в стране выявляют более 40 тыс. случаев заражения коронавируса в сутки и эпидемия набирает силу.

"Эпидемия возвращается. Эта новая волна напоминает нам: вирус не исчез, эпидемия снова ударяет по нам, убивает", - приводят французские СМИ слова Борн.

Премьер сообщила, что количество госпитализаций среди заболевших коронавирусом за неделю выросло на 10%. Она указала, что на прошлой неделе впоследствии заражения COVID-19 скончалось 400 человек.

Борн отметила важность соблюдения мер предосторожности, призвав жителей соблюдать дистанцию и носить маски, в частности, в общественном транспорте.

Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 29 ноября

В НАТО пообещали продолжить политику открытых дверей

В НАТО пообещали продолжить политику открытых дверей

В НАТО заявили о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине

В НАТО заявили о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине

В МИД РФ заявили об отсутствии диалога с США по Украине

В МИД России назвали политическим решение о переносе комиссии РФ-США по ДСНВ

В Минтрансе сообщили, что в КНР не признают страховые сертификаты судов под флагом РФ

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

Цена нефти Brent резко повысилась до $85,2 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 29 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });