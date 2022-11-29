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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Иране сообщили о задержании связанных с ЦРУ агентов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Иране во время беспорядков задержали агентов, связанных с ЦРУ, заявил во вторник заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави.

"Эти люди были не только связаны с (телеканалом - ИФ) Iran International, который работает под руководством вражеских разведывательных служб, но эти люди связаны с американской разведкой", - приводит агентство "Мехр" слова Фадави.

Он выразил мнение, что недавние протесты, сопровождавшиеся беспорядками, в Иране были организованы "западными государствами".

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян тоже заявлял, что ряд западных стран потворствовал беспорядкам, а также вооружал боевиков в соседнем иракском Курдистане.

Массовые протесты начались в Иране этой осенью. Они последовали после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

Иран КСИР
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