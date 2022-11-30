HP Enterprise получила чистый убыток в IV финквартале и увеличила выручку на 7%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise, поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, в четвертом квартале 2022 финансового года получила чистый убыток, однако увеличила выручку сильнее ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в августе-октябре составил $304 млн, или $0,23 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $2,55 млрд, или $1,91 на акцию, полученной за сопоставимый период прошлого года.

Убыток отчасти вызван единовременным списанием стоимости активов на $905 млн.

Скорректированная прибыль повысилась до 57 центов с 52 центов на акцию, совпав с прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка поднялась на 7% – до $7,87 млрд. Эксперты ожидали этот показатель на уровне $7,37 млрд. Без учета колебаний валютных курсов рост выручки составил 12%.

В прошлом фингоду компания зафиксировала доналоговое списание в размере $161 млн, главным образом в связи с уходом из России и Белоруссии.

HP Enterprise в первом финквартале планирует получить чистую прибыль в диапазоне 32-40 центов в расчете на акцию, скорректированную прибыль – 50-58 центов на акцию, выручку – $7,2-7,6 млрд.

В текущем фингоду в целом компания ожидает чистую прибыль на уровне $1,38-1,46 на акцию, скорректированную – $1,96-2,04 на акцию.

Котировки акций HP Enterprise на дополнительных торгах во вторник выросли на 2,1%. С начала года капитализация компании снизилась на 2% (до $20 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период потерял 17%.

HP Enterprise была образована в результате разделения Hewlett-Packard Co. в октябре 2015 года на две компании – HP Enterprise и HP Inc.