HP Enterprise увеличила чистую прибыль во II финквартале в 1,7 раза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise (HPE), поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале (завершился 30 апреля) в 1,7 раза, выручку - на 4%.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $418 млн против $250 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,32 с $0,19.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,52 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,49 на акцию.

Квартальная выручка HPE составила $6,97 млрд против $6,7 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $7,3 млрд.

Выручка в сегменте серверного оборудования снизилась на 8,3%, до $2,76 млрд, высокопроизводительных вычислительных систем и технологий искусственного интеллекта - выросла на 18%, до $840 млн, периферийной инфраструктуры (Intelligent Edge) - подскочила в 1,5 раза, до $1,3 млрд.

По прогнозу HPE, в текущем квартале ее выручка составит $6,7-7,2 млрд, чистая прибыль в расчете на акцию - $0,34-0,38, скорректированная прибыль на акцию - $0,44-0,48. Аналитики в среднем прогнозируют выручку компании на уровне $7,2 млрд, скорректированную прибыль - $0,46 на акцию.

HPE повысила прогноз скорректированной прибыли на весь продолжающийся финансовый год до $2,06-2,14 на акцию с $1,96-2,04 на акцию. Компания рассчитывает, что ее выручка в этом году повысится на 4-6%.

HPE была образована в результате разделения Hewlett-Packard Co. в октябре 2015 года на две компании - HP Enterprise и HP Inc.