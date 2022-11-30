Тарифы на электроэнергию в Молдавии повышены второй раз за месяц

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Тарифы на электроэнергию для потребителей в Молдавии увеличатся еще на 16-24%. Решение о повышении тарифов приняло в среду Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) по запросу операторов рынка электроэнергии, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Тариф для клиентов Premier Energy (обслуживает центр и юг Молдавии) возрастет на 23,9% – с 4,77 лея до 5,91 лея за 1 кВт.ч, для клиентов госкомпании FEE Nord (обслуживает север Молдавии) – на 16,4%, с 4,81 лея до 5,60 лея за 1 кВт.ч (все - без НДС).

Как сообщалось, Premier Energy запрашивала повышение тарифа до 6,38, FEE Nord - до 6,52 лея. Необходимость пересмотра поставщики объясняли ростом стоимости закупаемой энергии, а также снижением объемов потребления.

Новые тарифы вступят в силу после публикации решения НАРЭ в "Официальном мониторе" Молдавии.

Это второе повышение за месяц. Последний раз тарифы для населения Молдавии возросли с 4 ноября: для клиентов Premier Energy на 51% - с 3,15 лея до 4,77 лея за кВт.ч, для клиентов FEE Nord на 50% - с 3,21 лея до 4,81 лея за кВт.ч.

С ноября Молдавия закупает практически всю электроэнергию в соседней Румынии, большую часть – по биржевым ценам. До этого страна закупала ресурс на Украине и у расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. Однако с середины октября Украина не экспортирует электроэнергию, а с ГРЭС Молдавии не удалось прийти к соглашению: стороны не смогли договориться об объемах поставок и перераспределении газа после того как с октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдавию.

В Молдавии небольшой процент электроэнергии производится местными ТЭЦ, несколькими гидроэлектростанциями, а также СЭС и ВЭС. Ранее вице-премьер Андрей Спыну сообщал, что в отопительный сезон доля собственной генерации в стране может достигать 20-25% от потребления.

За год тарифы в Молдавии выросли в несколько раз. Еще в начале года тариф для потребителей Premier Energy составлял около 1,5 лея за 1 кВт.ч.

Официальный курс на 30 ноября - 19,5 лея/$1.