Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В Молдавии снова снизили тарифы на электроэнергию для потребителей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетики Молдавии (НАРЭ) приняло решение о снижении тарифов на электроэнергию для потребителей, сообщила пресс-служба НАРЭ.

Так, тариф для клиентов Premier Energy (обслуживает центр и юг Молдавии) снижен на 14% - до 2,57 лея за 1 кВт.ч с 2,99 лея, а для клиентов компании FEE Nord (обслуживает север Молдавии) - на 10,6% до 3,2 лея за 1 кВт.ч с 3,58 лея.

Причинами изменения цен в НАРЭ назвали снижение затрат на закупки электроэнергии и тарифов на дистрибьюцию электроэнергии.

В середине апреля этого года регулятор решил снизить тарифы на электроэнергию в Молдавии: для клиентов Premier Energy - на 12,5% (с 3,42 лея до 2,99 лея за 1 кВт.ч), а для клиентов компании FEE Nord - на 6,8% (с 3,84 лея до 3,58 лея за 1 кВт.ч).

До этого тарифы были снижены с 1 января 2023 года: для клиентов Premier Energy - на 26% (с 4,62 лея до 3,42 лея за 1 кВт.ч), для потребителей Fee Nord - на 17% (с 4,65 лея до 3,84 лея за 1 кВт.ч).

В конце марта молдавское госпредприятие Energocom продлило контракт с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС на шесть месяцев. По условиям контракта, ГРЭС будет поставлять 282 тысячи МВт.ч. электроэнергии ежемесячно. Это составляет 90% от потребностей Молдавии.

С декабря прошлого года Приднестровье получает весь газ, поставляемый в Молдавию "Газпромом", для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

Официальный курс на 5 июля - 18,36 лея/$1.

Energocom НАРЭ Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Казахстане принят закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Сына экс-претендента на пост президента Белоруссии Бабарико приговорили к 8 годам колонии

МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС

МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС

Талибы хотят участвовать в следующем саммите ШОС

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о продлении пошлины на аммиачную селитру из РФ

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о продлении пошлины на аммиачную селитру из РФ

В Японии разрешат экспорт небоевых машин с вооружением

В Японии разрешат экспорт небоевых машин с вооружением

Хакеры заблокировали компьютерные системы крупнейшего грузового порта Японии

Китай назвал "пороховой бочкой" планы США продать Тайваню снаряды

Ураган обрушился на Нидерланды

Ураган обрушился на Нидерланды

Что случилось этой ночью: среда, 5 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });