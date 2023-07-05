В Молдавии снова снизили тарифы на электроэнергию для потребителей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетики Молдавии (НАРЭ) приняло решение о снижении тарифов на электроэнергию для потребителей, сообщила пресс-служба НАРЭ.

Так, тариф для клиентов Premier Energy (обслуживает центр и юг Молдавии) снижен на 14% - до 2,57 лея за 1 кВт.ч с 2,99 лея, а для клиентов компании FEE Nord (обслуживает север Молдавии) - на 10,6% до 3,2 лея за 1 кВт.ч с 3,58 лея.

Причинами изменения цен в НАРЭ назвали снижение затрат на закупки электроэнергии и тарифов на дистрибьюцию электроэнергии.

В середине апреля этого года регулятор решил снизить тарифы на электроэнергию в Молдавии: для клиентов Premier Energy - на 12,5% (с 3,42 лея до 2,99 лея за 1 кВт.ч), а для клиентов компании FEE Nord - на 6,8% (с 3,84 лея до 3,58 лея за 1 кВт.ч).

До этого тарифы были снижены с 1 января 2023 года: для клиентов Premier Energy - на 26% (с 4,62 лея до 3,42 лея за 1 кВт.ч), для потребителей Fee Nord - на 17% (с 4,65 лея до 3,84 лея за 1 кВт.ч).

В конце марта молдавское госпредприятие Energocom продлило контракт с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС на шесть месяцев. По условиям контракта, ГРЭС будет поставлять 282 тысячи МВт.ч. электроэнергии ежемесячно. Это составляет 90% от потребностей Молдавии.

С декабря прошлого года Приднестровье получает весь газ, поставляемый в Молдавию "Газпромом", для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

Официальный курс на 5 июля - 18,36 лея/$1.