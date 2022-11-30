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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Amazon увеличит штат "облачного" подразделения в 2023 году

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc увеличит число сотрудников в подразделении, которое занимается "облачными" услугами, в следующем году, а также продолжит строительство дата-центров, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее в этом месяце компания объявила о планируемых сокращениях или приостановке найма новых сотрудников в ряде своих подразделений, однако эта ситуация, по всей видимости, не затрагивает самый прибыльный бизнес Amazon. Старший вице-президент компании Мэтт Гарман, который курирует отделы продаж и маркетинга Amazon Web Services (AWS), сказал, что он ожидает расширения штата в 2023 году.

"Я предполагаю, что в следующем году мы добавим еще немного персонала, - сказал он в интервью агентству в кулуарах конференции AWS re:Invent в Лас-Вегасе. - Наш бизнес по-прежнему быстро растет".

Продажи "облачного" подразделения Amazon, который предоставляет хранилища данных и вычислительные мощности, в июне-сентябре составили $20,5 млрд, увеличившись на 27% относительно того же периода прошлого года. Тем не менее, это самый медленный рост с 2014 года, когда Amazon начала давать в отчетностях отдельные данные по AWS.

Гарман заявил также, что компания "замедлит строительство дата-центров только тогда, когда спрос на них замедлится". "Есть много моделей цепочек поставок, которые говорят нам продолжать строить центры обработки данных, поэтому мы будем продолжать их строить", - сказал он.

Котировки акций Amazon растут на 0,4% в ходе предварительных торгов в среду. Рыночная стоимость ритейлера с начала текущего года упала почти на 45% (до $958,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял около 30%.

Amazon
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