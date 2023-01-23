Amazon вложит $35 млрд в новые ЦОД в Вирджинии до 2040 года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тысячи рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин. Об этом сообщает MT Newswires.

По словам губернатора, пока рассматривается ряд мест для размещения ЦОДов на территории штата, окончательное решение будет принято позже.

Amazon - один из крупнейших частных работодателей в Вирджинии, где в 2006 году были созданы первые ЦОД подразделения "облачных" услуг Amazon Web Services (AWS). В 2018 году компания открыла вторую штаб-квартиру в Арлингтоне.

Директор AWS по экономическому развитию Роджер Венер сказал, что с 2006 года подразделение инвестировало более $35 млрд в Вирджинию и внесла почти $7 млрд в ВРП штата.

По итогам третьего квартала 2022 года выручка AWS выросла на 27,5% - до $20,54 млрд. При этом аналогичный показатель Amazon в целом повысился на 15%, составив $127,1 млрд.

Капитализация Amazon за последние 12 месяцев упала почти на 33% (до $992 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq опустился чуть более чем на 19%.