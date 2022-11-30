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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Блинкен подтвердил готовность США предоставлять Украине средства ПВО

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе готовность США предоставлять Киеву системы ПВО, говорится в заявлении Госдепа.

"Госсекретарь подтвердил министру иностранных дел Кулебе твердую приверженность США поддерживать оборонный и сдерживающий потенциал Украины, особенно в предоставлении вариантов для ПВО", - говорится в заявлении, опубликованном в среду.

Блинкен и Кулеба провели переговоры "на полях" встречи глав МИД НАТО в Бухаресте.

Они также обсудили итоги встреч по поводу нужд Украины в сфере энергетической инфраструктуры и обеспечение ее долгосрочной энергетической безопасности, отмечает Госдеп.

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