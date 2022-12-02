США начали переговоры со странами Ближнего Востока о передаче Украине систем ПВО NASAMS

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - США вместе с союзниками по НАТО ведут переговоры с несколькими странами на Ближнем Востоке о перемещении ракетных систем класса "Земля-воздух" NASAMS на Украину, сообщил гендиректор компании-производителя Raytheon Co. Грег Хейс.

"На Ближнем Востоке развернуты NASAMS. Некоторые из наших союзников по НАТО, как и мы сами, как раз работают с парой стран на Ближнем Востоке, располагающими NASAMS: пытаемся обеспечить их передачу Украине", - приводит его слова Politico.

Хейс рассказал, что задача заключается в том, чтобы отправить системы ПВО Киеву в течение трех-шести месяцев, а затем США в течение следующих 24 месяцев должны будут взамен отправить на Ближний Восток новые NASAMS.

Он отметил, что на создание NASAMS уходит два года, так как закупки электронных элементов и ракетных двигателей требуют времени.

Согласно отчетам Пентагона, две ближневосточные страны Оман и Катар приобретали у США системы NASAMS, сообщает издание.

Ранее Пентагон сообщал, что компания Raytheon Co. получила контракт на производство для Украины ракетных систем класса "Земля-воздух" NASAMS.

Сумма контракта превышает $1,216 млрд, он включает также производство "сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей". Средства будут выделены в рамках финансового пакета "Инициатива содействия безопасности Украины" в 2023 году.