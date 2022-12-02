Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

США начали переговоры со странами Ближнего Востока о передаче Украине систем ПВО NASAMS

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - США вместе с союзниками по НАТО ведут переговоры с несколькими странами на Ближнем Востоке о перемещении ракетных систем класса "Земля-воздух" NASAMS на Украину, сообщил гендиректор компании-производителя Raytheon Co. Грег Хейс.

"На Ближнем Востоке развернуты NASAMS. Некоторые из наших союзников по НАТО, как и мы сами, как раз работают с парой стран на Ближнем Востоке, располагающими NASAMS: пытаемся обеспечить их передачу Украине", - приводит его слова Politico.

Хейс рассказал, что задача заключается в том, чтобы отправить системы ПВО Киеву в течение трех-шести месяцев, а затем США в течение следующих 24 месяцев должны будут взамен отправить на Ближний Восток новые NASAMS.

Он отметил, что на создание NASAMS уходит два года, так как закупки электронных элементов и ракетных двигателей требуют времени.

Согласно отчетам Пентагона, две ближневосточные страны Оман и Катар приобретали у США системы NASAMS, сообщает издание.

Ранее Пентагон сообщал, что компания Raytheon Co. получила контракт на производство для Украины ракетных систем класса "Земля-воздух" NASAMS.

Сумма контракта превышает $1,216 млрд, он включает также производство "сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей". Средства будут выделены в рамках финансового пакета "Инициатива содействия безопасности Украины" в 2023 году.

США Украина NASAMS Raytheon Co
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден заявил, что не планирует в ближайшее время разговор с Путиным

Байден заявил, что не планирует в ближайшее время разговор с Путиным

Борис Джонсон планирует баллотироваться в парламент на следующих выборах

Борис Джонсон планирует баллотироваться в парламент на следующих выборах

Литва решила выслать сотрудника посольства РФ

Пилоты разбившегося в Армении легкомоторного самолета были гражданами РФ

Полиция Испании сообщила о перехвате пакета со взрывоопасным содержимым на имя премьера

Полиция Испании сообщила о перехвате пакета со взрывоопасным содержимым на имя премьера

Безработица в еврозоне снизилась до рекордно низкого уровня за всю историю наблюдения

Безработица в еврозоне снизилась до рекордно низкого уровня за всю историю наблюдения

В посылке для Центра спутниковой связи Испании обнаружили взрывное устройство

ООН оценила затраты на гуманитарную помощь в 2023 году в рекордные $51 млрд

ООН оценила затраты на гуманитарную помощь в 2023 году в рекордные $51 млрд

Что случилось этой ночью: четверг, 1 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });