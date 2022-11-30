Национальное собрание Франции призвало изучить возможность санкций против Азербайджана

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию, в которой говорится о необходимости активизировать помощь Армении и найти долгосрочное мирное решение в Нагорном Карабахе.

Согласно размещенному на сайте нижней палаты парламента Франции документу, резолюция призывает французское "правительство рассмотреть возможность введения экономические санкций против физических лиц, если атаки и оккупация суверенной территории Армении продолжатся".

В резолюции, имеющей рекомендательный характер, также содержится призыв "активизировать помощь со стороны Франции Армении, в частности в гуманитарной сфере, а также изучить возможности усиления ее обороноспособности".

Резолюция также указывает на необходимость того, чтобы Париж продолжал играть роль посредника в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

В посольстве Армении в Париже в свою очередь отметили, что "резолюция, в частности, призывает к незамедлительному освобождению без каких-либо предварительных условий всех армянских военнопленных и их репатриации на родину".

"Документ призывает международные организации принять все меры по защите культурного и религиозного наследия Армении и Нагорного Карабаха на территориях, перешедших под контроль Азербайджана", - заявили в посольстве Армении.

Инициатива была предложена правящей фракцией французского парламента "Возрождение".

15 ноября сенат Франции принял резолюцию с требованием вывода подразделений ВС Азербайджана с территории Армении и введения санкций против Баку.

В МИД Азербайджана назвали провокационной ту резолюцию, отметив, что "поощряя реваншистские силы в Армении, эта резолюция Сената не служит миру, стабильности и прогрессу в регионе и далека от упомянутого в ее названии "содействие прочному миру".

Азербайджанская сторона также вручила ноту протеста временному поверенному в делах Франции Жюльену Ле Лану.

Кроме того, 25 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, планировавшаяся на 7 декабря, не состоится, поскольку Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Эмманюэля Макрона.

Алиев считает, что Франция не может более принимать участия в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.