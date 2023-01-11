Алиев возложил на власти Франции ответственность за ухудшение отношений Баку и Парижа

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает нынешнее правительство Франции ответственным за ухудшение отношений между Баку и Парижем.

В интервью азербайджанским телеканалам Алиев сказал, что нынешняя ситуация - "дело рук правительства Франции", и выразил надежду на улучшение отношений с Парижем с приходом к власти во Франции сил, которые будут дорожить отношениями с Баку.

"Надеюсь, что в будущем во Франции сформируется такое правительство, которое будет дорожить отношениями с Азербайджаном, потому что в нашей политике мы всегда сотрудничали с ними только с дружескими намерениями", - отметил Алиев.

Говоря об азербайджано-французских отношениях во время Второй карабахской войны 2020 года, президент Азербайджана заявил, что они носили напряженный характер.

"Недавно на одной из закрытых встреч я сказал, что Франция может прожить без нас, мы тоже можем прожить без Франции, ни они, ни мы даже не почувствуем это. Но это их путь, это их выбор, мы опять же ничего не предпринимали против них. Просто ответили во время войны. Не хочу сейчас говорить о контактах на высшем уровне во время войны, это происходило в ходе закрытых бесед. Но во время войны у нас сложились, как говорится, весьма напряженные отношения. Во время войны Франция открыто обвиняла нас, клеветала на нас. Сейчас я требую от них извинений", - заявил глава азербайджанского государства.