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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Два сухогруза доставят украинскую кукурузу в Турцию и Италию

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Из украинских портов в среду вышли два сухогруза с более 94 тысяч тонн кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"30 ноября два судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 94 145 тонн кукурузы в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Omicron Sky доставит 66 645 тонн в Турцию, сухогруз Baroness переправит 27,5 тысяч тонн в Испанию.

Помимо этого, в украинские порты направляются три судна, которые в среду прошли по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ отметили, что с 3 по 30 ноября совместные группы инспекторов проводили в среднем по семь досмотров сухогрузов в день.

71 судно, способное экспортировать около 2,4 млн тонн продовольствия, ожидает разрешения на заход в порты Украины, а также 24 груженых сухогруза готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения, уточнили в СКЦ.

"По состоянию на 30 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 12 343 389 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 013 судов: 507 на прибытие в украинские порты и 506 - на выход из них", - резюмировано в сообщении.

Украина Турция Италия
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