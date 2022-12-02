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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Семь сухогрузов с продовольствием вышли из портов Украины в четверг

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Из украинских портов в четверг вышли семь сухогрузов с пшеницей и другим продовольствием, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"1 декабря семь судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 266 747 тонн зерна и другой агропродукции в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Al Saad (55 тысяч тонн пшеницы) направляется в Индонезию, судно Golden Arsenal (27 тысяч тонн пшеницы) - в Алжир, судно Peace M (25 тысяч тонн кукурузы) - в Египет. Сухогруз Trinity (53 820 тонн кукурузы) отправилось в Израиль, сухогруз Star Atlas (35 719 тонн подсолнечного шрота и 31 608 тонн кукурузы) - в Китай.

Кроме того, судно Nordic Skagen доставит в Испанию 32,3 тысячи тонн кукурузы, сухогруз Oris Princess перевезет в Грецию 6,3 тысяч тонн пшеницы.

В украинские порты также направляются три судна, которые во четверг прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ отмечает, что 74 сухогруза ожидают разрешения на заход в порты Украины, 21 груженное судно готовится к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 1 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 12 610 136 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1023 судов: 510 на прибытие в украинские порты и 513 - на выход из них", - резюмировали в сообщении.

Украина СКЦ
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