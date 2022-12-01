Двое граждан Словении погибли при крушении легкомоторного самолета в Армении

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Самолет типа B55 упал на территории села Джрабер в Котайкской области Армении днем в четверг, сообщает МЧС республики.

В ведомстве отметили, что на месте обнаружены два сгоревших тела. Другие подробности не приводятся.

Село Джрабер находится в 26 км к северу от Еревана.

По сведениям армянских СМИ, частным самолетом, который направлялся в Астрахань, управляли граждане Словении.

Причиной крушения мог стать густой туман, отмечают СМИ.

Управление гражданской авиации Армении пока не дает комментарии.

Beechcraft 55 Baron - американский лёгкий двухдвигательный самолёт производства Beech Aircraft Corporation, запущенный в производство в начале 1960-х годов.