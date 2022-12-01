Пилоты разбившегося в Армении легкомоторного самолета были гражданами РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Погибшие при крушении самолета в Армении пилоты являются гражданами России, сообщили в МЧС республики.

"В результате крушения самолета погибли граждане России - А.П. (1979 г.р.) и В.Р. (1983 г.р.)", - сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян в своих соцсетях.

Как сообщалось, самолет типа B55 упал на территории села Джрабер в Котайкской области Армении днем в четверг.

В МЧС республики отметили, что на месте обнаружены два сгоревших тела.

Село Джрабер находится в 26 км к северу от Еревана.

В Управлении гражданской авиации Армении сообщили, что самолет BeechCraft 95 летел из Еревана в Астрахань, в 13:11 по ереванскому времени связь с бортом прервалась, в 14:20 судно было обнаружено на территории села Джрабер.

"На борту находились два члена экипажа, которые погибли", - отметили в управлении.