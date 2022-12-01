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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Порт Сабетта ввел обязательную ледокольную проводку судов Ice3

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Морской порт Сабетта объявил о начале периода ледокольных проводок 2022-2023 годов, с 10 декабря вводит дополнительные ледовые ограничения на акватории одного из участков, говорится в распоряжениях исполняющего обязанности капитана морского порта.

"Объявить о начале периода ледокольных проводок в морском порту Сабетта и на подходах к нему с 1 декабря", - говорится в одном из распоряжений.

Во втором распоряжении объявлено о вводе с 10 декабря на акватории участка №3 морского порта ограничений по условиям ледового плавания. Так, суда ледового класса Arc4 и выше допускаются к плаванию под проводкой ледоколов или самостоятельно. Суда ледового класса Ice3 допускаются к плаванию только под проводкой ледоколов. Суда ледовых классов Ice1 и 2, суда без ледовых классов, а также барже-буксирные составы к плаванию не допускаются.

Ограничения вводятся на основании прогноза толщины льда от 30 ноября, представленного Северным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В данном прогнозе, размещенном на сайте администрации портов Западной Арктики, говорится, что на 10 декабря в районе Мыса Каменного толщина льда достигнет 50-60 см, в районе поселка Сабетта – 30-40 см.

На акватории участка №3 порта в районе Мыса Каменного располагается арктический погрузочный терминал "Ворота Арктики", на акватории участка №2 находится терминал сжиженного природного газа и конденсата "Утренний", на акватории участка №1 – сам порт Сабетта.

В предыдущем распоряжении в акватории порта Сабетта и на подходах к нему (участки 1, 2, 3) с 30 ноября суда категории Ice3 и выше допускались к плаванию самостоятельно; суда категории Ice2 – только под проводкой ледокола; суда категории Ice1, суда без ледовых усилений, а также барже-буксирные составы к плаванию не допускались.

Сабетта – арктический порт в районе одноименного поселка на Ямале, расположенный на берегу Обской губы Карского моря. "Ямал СПГ" построил здесь завод по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 17,4 млн тонн в год.

Танкеры ледового класса необходимы, чтобы вывозить СПГ из Арктики на восток по Северному морскому пути.

Сабетта
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