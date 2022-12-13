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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Порт Сабетта с 25 декабря усилит ледовые ограничения

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Морской порт Сабетта вводит с 25 декабря дополнительные ограничения по условиям ледового плавания. Об этом говорится в распоряжениях капитана морского порта, опубликованных на сайте администрации морских портов Западной Арктики.

Так, в акватории участка №3 (располагается арктический погрузочный терминал "Ворота Арктики" в районе Мыса Каменного) морского порта Сабетта суда ледового класса Arc 5 и выше допускаются к плаванию под проводкой ледоколов или самостоятельно, а суда ледового класса Arc 4 – только под проводкой ледоколов.

Суда ледовых классов Ice 1, Ice 2, Ice 3, суда без ледовых классов, а также барже-буксирные составы к плаванию не допускаются.

В акватории участка №1 (сам порт Сабетта) и в акватории участка №2 (находится терминал сжиженного природного газа и конденсата "Утренний") с 25 декабря суда ледового класса Arc 4 и выше допускаются к плаванию под проводкой ледоколов или самостоятельно, суда ледового класса Ice 3 – только под проводкой ледоколов. К плаванию не допускаются суда ледовых классов Ice 1, Ice 2, суда без ледовых классов, а также барже-буксирные составы.

Ограничения вводятся на основании прогноза толщины льда от 12 декабря, представленного Северным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщалось, с 10 декабря на акватории участка №3 вступили в силу ограничения, согласно которым суда ледового класса Arc4 и выше допускаются к плаванию под проводкой ледоколов или самостоятельно.

На участках 1 и 2 лед был тоньше, здесь действовали введенные с 30 ноября ограничения: суда категории Ice3 и выше допускались к плаванию самостоятельно; суда категории Ice2 – только под проводкой ледокола; суда категории Ice1, суда без ледовых усилений, а также барже-буксирные составы к плаванию не допускались.

Сабетта – арктический порт в районе одноименного поселка на Ямале, расположенный на берегу Обской губы Карского моря. "Ямал СПГ" построил здесь завод по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

Танкеры ледового класса необходимы, чтобы вывозить СПГ из Арктики на восток по Северному морскому пути.

Сабетта
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