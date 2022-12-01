Литва решила выслать сотрудника посольства РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник посольства Российской Федерации в Литве в четверг объявлен персоной нон грата, сообщает МИД Литвы.

По сообщению ведомства, в министерство был вызван представитель посольства РФ в Литве, которому была вручена нота, объявляющая одного работника российского посольства нежелательным лицом в Литве "за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом".

Работнику посольства указано покинуть Литву в течение пяти дней, сообщает литовский МИД.