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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

Литва решила выслать сотрудника посольства РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник посольства Российской Федерации в Литве в четверг объявлен персоной нон грата, сообщает МИД Литвы.

По сообщению ведомства, в министерство был вызван представитель посольства РФ в Литве, которому была вручена нота, объявляющая одного работника российского посольства нежелательным лицом в Литве "за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом".

Работнику посольства указано покинуть Литву в течение пяти дней, сообщает литовский МИД.

Литва
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