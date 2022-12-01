Китайские NIO и Li Auto зафиксировали рекордные поставки электромобилей в ноябре

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей NIO Inc и Li Auto поставили клиентам рекордное количество машин в ноябре, тогда как их конкурент XPeng Inc ухудшил показатели из-за сложностей, возникших в результате антикоронавирусных ограничений.

Поставки NIO в прошлом месяце выросли на 30,3% по сравнению с ноябрем прошлого года, до 14 178 электромобилей. С начала текущего года компания передала клиентам в общей сложности 273 741 машину. В декабре она планирует еще больше нарастить как выпуск автомобилей, так и их отгрузку.

Li Auto увеличила поставки в ноябре на 11,2%, до 15 034 электромобилей, с начала текущего года они достигли 236 101 шт.

Тем временем, поставки XPeng упали на 62,8%, до 5 811 единиц. В компании сообщили о "сложностях, вызванных антиковидными ограничениями и сбоями".

Тем не менее, XPeng планирует "существенно увеличить" производство электромобилей в декабре, поскольку операционные условия "нормализуются".

ADR NIO теряют в цене 3,4% в начале торгов в Нью-Йорке в четверг, Li Auto - 2,1%, XPeng - 8,1%.