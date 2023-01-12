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Apollo Future купит китайского производителя электрокаров WM Motor за $2 млрд

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Гонконгская Apollo Future Mobility Group намерен купить китайского производителя электромобилей WM Motor Holdings Ltd. за $2,02 млрд, говорится в сообщении, направленном на Гонконгскую фондовую биржу, передает Bloomberg.

При этом Apollo отмечает, что сделка будет зависеть "от целого ряда факторов", включая получение одобрения со стороны регулирующих органов.

Стартап WM Motor создал Фриман Шэнь, бывший главный исполнительный директор автопроизводителя Zhejiang Geely Holding Group Co. По итогам 2021 года (последние доступные данные) компания увеличила продажи электромобилей более чем вдвое - до 44 152 штук. WM Motor выпускает четыре модели машин, выход на рынок еще одной модели M7 запланирован на 2023 год.

WM Motor ранее сообщала, что она получала инвестиции от китайских интернет-гигантов Baidu и Tencent.

Автопроизводитель в июне 2022 года объявил о намерении провести первичное размещение акций в Гонконге. Временные рамки проведения IPO не уточнялись.

Apollo Future WM Motor Китай Гонкног Zhejiang Geely Holding Фриман Шэнь Baidu Tencent
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