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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

В НАТО напомнили о необходимости поставлять Киеву помимо вооружения запчасти и боеприпасы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Страны, передающие Украине вооружение, также должны думать о поставках всего необходимого для того, чтобы его можно было использовать, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны следить за тем, чтобы это вооружение можно было использовать. Для этого требуется передавать боеприпасы, запчасти", - сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Он отметил, что "Украине требуется больше боеприпасов", и пояснил, что страны НАТО передают их Киеву, в основном, "беря боеприпасы из собственных запасов". По словам Столтенберга, так вечно продолжаться не может, и потому странам альянса нужно наращивать производство боеприпасов не только для помощи Украине, но и для собственных военных.

НАТО Украина
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