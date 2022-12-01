В НАТО напомнили о необходимости поставлять Киеву помимо вооружения запчасти и боеприпасы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Страны, передающие Украине вооружение, также должны думать о поставках всего необходимого для того, чтобы его можно было использовать, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны следить за тем, чтобы это вооружение можно было использовать. Для этого требуется передавать боеприпасы, запчасти", - сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Он отметил, что "Украине требуется больше боеприпасов", и пояснил, что страны НАТО передают их Киеву, в основном, "беря боеприпасы из собственных запасов". По словам Столтенберга, так вечно продолжаться не может, и потому странам альянса нужно наращивать производство боеприпасов не только для помощи Украине, но и для собственных военных.