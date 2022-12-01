Шольц признал нехватку боеприпасов для армии Германии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг заявил, что у армии его страны наблюдается дефицит боеприпасов, и заверил, что работает над решением проблемы.

"Нам нужно признать, что это так. У нас недостаточно боеприпасов, причем не только для поставок на Украину, но и если говорить в абсолютных цифрах", - сказал Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Министр обороны (Германии Кристина Ламбрехт - ИФ) настроена решить проблему с этим. Это нелегкая задача", - отметил канцлер.

По его словам, он уверен, что министр "сделает все, что может, чтобы преуспеть в этом направлении".