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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Пентагон заключил контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS почти на $431 млн

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму $430,93 млн, сообщил Пентагон.

В сообщении отмечается, что контракт предусматривает "полномасштабное производство (...) систем и вспомогательных услуг для удовлетворения насущной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров".

Предполагаемая дата завершения контракта - 31 декабря 2025 года. На момент его заключения на закупку ракет, используемых в данной системе, в 2023 финансовом году были выделены армейские средства в размере $209,34 млн, информировал Пентагон.

В сообщении не уточняется, каким именно иностранным партнерам планируется поставлять HIMARS. Как известно, данные РСЗО США поставляют и на Украину.

Пентагон США Lockheed Martin
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