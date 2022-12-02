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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Цена нефти Brent поднялась до $86,99 за баррель

Цены на нефть колеблются слабо, но завершают неделю ростом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть колеблются слабо и разнонаправленно на торгах в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае.

Несколько крупных городов КНР объявили о смягчении ковидных мер, что позволяет инвесторам надеяться на увеличение деловой активности и, соответственно, спроса на нефть в стране.

В Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан, сообщило агентство Bloomberg. В некоторых областях начали работать рынки и общественный транспорт. В Пекине заболевшим людям разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составляет $86,99 за баррель, что на $0,11 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,09 (0,1%), до $86,88 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,03 (0,04%), до $81,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,67 (0,8%), до $81,22 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI - более чем на 6%.

"Нам не следует ожидать резкого разворота политики китайских властей, однако любое смягчение ковидных ограничений стоит приветствовать, - отмечает главный аналитик OANDA Крейг Эрлам. - Подход КНР к борьбе с коронавирусом был разрушительным для экономики и доверия граждан, и протесты показали, как изменилось отношение населения к этому".

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет в выходные, и рынок в основном ожидает, что государства организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.

С понедельника вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти.

Кроме того, согласно одобренному G7 плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги морской транспортировки и страхования перевозок российской нефти, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка.

В четверг The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.

нефть Brent
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