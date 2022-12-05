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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Brent подорожала до $86,3 за баррель на решении ОПЕК+ сохранить квоты на добычу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на торгах в понедельник на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти.

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К 8:02 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (0,83%), до $86,29 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $1,31 (1,5%), до $85,57 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому врмени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,69 (0,86%), до $80,67 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,24 (1,5%), до $79,98 за баррель.

Как сообщили в ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".

Совет ЕС 3 декабря решил установить верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в России или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

Россия уже заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи.

Brent WTI ОПЕК Евросоюз МЭА
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