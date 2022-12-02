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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Сотрудники испанских спецслужб сообщили о перехвате уже шести опасных посылок

Сотрудники испанских спецслужб сообщили о перехвате уже шести опасных посылок
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Не менее шести подозрительных почтовых отправлений поступили за последние дни на адреса ряда правительственных, военных, стратегических и дипломатических структур в Испании, сообщает испанский телеканал RTVE.

По его данным, теперь пакет, содержащий вещество, используемое в производстве пиротехнических средств, получили в американском посольстве в Испании.

В связи со складывающейся ситуацией государственный секретариат безопасности при МВД Испании и Национальная полиция Испании получили распоряжения усилить меры защиты административных и общественных зданий и осуществлять более тщательный контроль за почтовыми отправлениями.

Накануне стало известно, что с 24 ноября опасные посылки поступили в канцелярию премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны страны Маргариты Роблес, в Центр спутниковой связи на военной базе "Торрехон", на фабрику по разработке и производству военной техники для пехоты в Сарагосе и в посольство Украины в Мадриде. Сотрудник украинского посольства, пытавшийся открыть посылку, получил легкую травму руки.

Испанская полиция ведет расследование, при этом там не исключают, что из различных регионов Испании может появиться информация и о других почтовых отправлениях со взрывными устройствами или их муляжами.

Испания
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