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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия с декабря повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

В соответствии с постановлением правительства, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до $43,3 за тонну (ранее - $42,7), на прямогонный бензин - до $23,8 за тонну ($23,4), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла - до $12,9 за тонну ($12,8).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись в Белоруссии с 1 ноября, тогда они были снижены, как и с 1 октября и 1 сентября.

Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

Белоруссия Евразийский экономический союз ЕАЭС
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