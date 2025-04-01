Белоруссия повысила экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии повысило экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Такое постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с этим документом, с 1 апреля ставка на сжиженные углеводородные газы выросла до $8,8 с $8,3 за тонну, на этан, бутан и изобутан - до $7,9 с $7,4 за тонну.

Ранее ставки экспортных пошлин на эти нефтепродукты повышались 1 марта.

Для остальных товаров (нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум) сохранены нулевые ставки.

С февраля прошлого года белорусское правительство обнулило пошлины на экспорт нефти, битума, мазута и ряда других нефтепродуктов. Однако с 1 сентября были установлены экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы, а также на этан, бутан и изобутан.

Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из России. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.