Взрыв произошел в порту турецкого Самсуна

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в пятницу в порту города Самсун, который расположен на побережье Черного моря в Турции, сообщают турецкие телеканалы.

На кадрах с места события виден большой столб густого черного дыма, который поднимается над территорией порта.

По первоначальным данным, взорвался резервуар с горючим. О причине происшествия и пострадавших пока не сообщается.

На месте происшествия работает большое количество пожарных расчетов.