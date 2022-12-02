Взрыв произошел в порту турецкого Самсуна
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в пятницу в порту города Самсун, который расположен на побережье Черного моря в Турции, сообщают турецкие телеканалы.
На кадрах с места события виден большой столб густого черного дыма, который поднимается над территорией порта.
По первоначальным данным, взорвался резервуар с горючим. О причине происшествия и пострадавших пока не сообщается.
На месте происшествия работает большое количество пожарных расчетов.