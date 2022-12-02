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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Взрыв произошел в порту турецкого Самсуна

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в пятницу в порту города Самсун, который расположен на побережье Черного моря в Турции, сообщают турецкие телеканалы.

На кадрах с места события виден большой столб густого черного дыма, который поднимается над территорией порта.

По первоначальным данным, взорвался резервуар с горючим. О причине происшествия и пострадавших пока не сообщается.

На месте происшествия работает большое количество пожарных расчетов.

Турция
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