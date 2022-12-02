Ликвидирован пожар, начавшийся в порту турецкого Самсуна после взрыва

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание, которое возникло в порту турецкого города Самсуна на Черном море после взрыва в пятницу, сообщают турецкие телеканалы.

По их данным, пожарные провели оперативную работу, поэтому пожар, начавшийся после взрыва в резервуаре с отработанным техническим маслом, не успел распространиться как на соседние цистерны, так и на другие объекты портовой инфраструктуры.

Пострадавших нет.

Ранее турецкое телевидение распространило кадры, на которых был виден большой столб густого черного дыма над территорией порта.