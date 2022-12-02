В Кабуле уничтожили двух террористов, пытавших взорвать мечеть "Исламской партии Афганистана"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Двое террористов-смертников были убиты в пятницу в Кабуле при попытке нападения на мечеть в штаб-квартире "Хизб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана), сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Двое смертников, которые хотели атаковать мечеть в штаб-квартире партии во главе с Гулбеддином Хекматияром, были убиты, не достигнув своей цели. В этом инциденте также пострадали два телохранителя Хекматияра", - говорится в сообщении.

Ранее местные интернет-издания сообщали, что взрывное устройство сработало в центральном районе афганской столицы Дарул Аман.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не комментировало произошедшее. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп пока на взяла на себя ответственность за нападение.