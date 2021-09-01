Партия афганского экс-премьера Хекматияра поддержала талибов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Афганская партия "Хизб-э Ислами" поддержит правительство талибов (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено), даже если ее представители и не войдут в его состав, сообщил Anadolu лидер партии, бывший премьер-министр Афганистана Гульбеддин Хекматияр.

По его словам, единственное условие его партии при формировании правительства - это чтобы посты занимали компетентные люди. Получить должности в правительстве его партия не стремится, она без каких-либо условий поддерживает любые решения талибов в отношении кабинета министров.

"Мы с талибами братья, между нами существует консенсус", - сказал он.

Если же мир не признает новое правительство Афганистана и какие-либо внешние силы попытаются ввести близкую к ним администрацию, это может привести к войне, предупредил Хекматияр.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Президент Ашраф Гани объявил, что уходит в отставку, и покинул страну. Другие политические лидеры создали в Кабуле Координационный совет для передачи власти талибам. В него вошли экс-президент страны Хамид Карзай, бывший глава МИД и председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла, а также Хекматияр. Сообщалось, что члены совета вели с талибами переговоры о новом правительстве.