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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

ЕК утвердила программы сотрудничества на 533 млн евро для 10 стран ЕС, Украины и Молдавии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) утвердила в пятницу четыре новые программы ЕС по трансъевропейскому сотрудничеству для сбалансированного развития (Interreg) с участием 10 государств-членов союза, а также Украины и Молдавии на сумму 533 млн евро.

"Эти программы на период 2021-2027 годов направлены на поддержку в этих странах "зеленого перехода", но также здравоохранения и образования. Бюджет, выделенный для этих программ, увеличен на 26,2 млн евро за счет решения комиссии в марте нынешнего года приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией", - сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан де Керсмакер.

В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что 215 млн евро выделяются на транснациональное сотрудничество в Дунайском регионе в области инноваций и возобновляемых источников энергии.

Для приграничного сотрудничества между Румынией и Украиной для улучшения образования, здравоохранения и охраны природы предназначены 54 млн евро.

На сотрудничество Румынии с Молдавией на аналогичные цели выделяется 77 млн евро.

Для приграничного сотрудничества между Польшей и Украиной в области охраны природы, здравоохранения и управления границами предусмотрены 187 млн евро.

Представитель Еврокомиссии уточнил, что в целом на 2021-2027 годы предусмотрено шесть программ Interreg с общим бюджетом 665 млн евро. "Эти программы поддержат трансграничное и транснациональное сотрудничество между государствами-членами союза и Украиной и Молдавией", - сказал де Керсмакер

ЕК ЕС Молдавия Украина
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