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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

За вступление Молдавии в ЕС выступил 51% населения, против вступления в НАТО - 58%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - За вступление Молдавии в Евросоюз высказались 51% жителей республики, однако 58% при этом высказываются против присоединения к НАТО, показало ноябрьское исследование компании IMAS. Результаты опроса были представлены в Кишиневе.

"Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум о присоединении Молдавии к ЕС, то 51% респондентов проголосовали бы "за", 33% - "против", 16% - не определились, не ответили или не приняли бы участие в голосовании. При этом, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум о присоединении Молдавии к НАТО, то 23% респондентов проголосовали бы "за", 58% - "против", 19% - не определились, не ответили или не приняли бы участие в голосовании", - выяснили социологи.

При этом за присоединение Молдавии к Евразийскому союзу готовы проголосовать 41% опрошенных, а 36% - против.

Объединение Молдавии и Румынии поддержали бы 37% респондентов, 50% выступают против.

Лучшим решением в нынешней ситуации 40% опрошенных считают досрочные выборы, 25% - замену нескольких министров. Лишь 11% респондентов считают, что правительство должно продолжать работу в нынешнем составе, а 8% - затруднились с ответом.

Опрос проводился 10-29 ноября среди 1100 человек. Погрешность - 3%.

Молдавия Румыния Евросоюз НАТО ЕАЭС
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