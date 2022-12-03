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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Страны группы G7 объявили, что согласились установить потолок цен не нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель.

"G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России", - говорится в заявлении "большой семерки".

В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен отметила в отдельном заявлении, что, по мнению Вашингтона, такой шаг, с одной стороны, ограничит доходы РФ, а с другой - "сохранит стабильность поставок энергоносителей в мире".

В заявлении G7 напоминает, что "на следующей неделе Коалиция по вопросам предельной цены (G7, ЕС и Австралия - ИФ) введет запрет на широкий спектр услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками сырой нефти российского происхождения, за исключением тех случаев, когда покупатели будут приобретать нефть по стоимости $60 или менее $60 за баррель".

При этом уточняется, что импортеры, приобретающие российскую нефть в рамках ценового предела, сохранят доступ к различным услугам в государствах-участниках коалиции, необходимых для осуществления торговли нефтью.

Подчеркивается, что с 5 февраля 2023 года запрет на такие услуги будет распространяться на морскую транспортировку нефтепродуктов российского происхождения за исключением продуктов, продаваемых в рамках установленного потолка цен, который будет объявлен до 5 февраля 2023 года.

Практически одновременной с G7 выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что страны Европейского союза также согласились ограничить цены на российскую нефть на уровне $60 долларов за баррель.

G7 Джанет Йеллен
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