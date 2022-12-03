Пентагон впервые показал свой новый стратегический бомбардировщик B-21

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пентагон в субботу по московскому времени впервые официально представил прототип разрабатываемого нового стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider, прямая трансляция велась на сайте ВВС США.

Выступая на церемонии презентации, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что новый стратегический бомбардировщик "является очень важным для задач защиты Америки и сдерживания агрессии".

"Мы ясно даем понять любому потенциальному противнику, что риск и цена агрессии намного превосходят любые возможные успехи", - подчеркнул шеф Пентагона.

"Ни один дальний бомбардировщик не может сравниться с его возможностями. Самым эффективным системам ПВО будет трудно обнаружить его в небе. Raider предназначен для доставки как обычных, так и ядерных боеприпасов с колоссальной точностью, - сказал Остин.

При этом министр отметил, что США намерены построить такое количество B-21, которое будет отвечать будущей стратегической ситуации.

Демонстрация нового стратегического стелс-самолета прошла в ходе церемонии на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния. На ней присутствовали представители Конгресса США, Пентагона, руководство корпорации-разработчика Northrop Grumman и инженерно-технический состав, участвовавший в строительстве новых бомбардировщиков.

Как следует из данных Пентагона, первый американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 нового поколения планируется ввести в оперативный состав ВВС США в середине 2020-х годов.

Первый испытательный полет B-21 Raider будет проведен в 2023 году.

В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся шесть стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование. В предстоящие месяцы будут проводиться наземные испытания работы двигателей.

B-21 Raider создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стел-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью $80 млрд.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).