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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Экипаж миссии "Шэньчжоу-14" в воскресенье покинет станцию КНР для возвращения на Землю

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж миссии пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами на борту в воскресенье покинет национальную орбитальную станцию Китая "Тяньгун" для возвращения на Землю, сообщило в субботу Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"Экипаж "Шэньчжоу-14" выполнил все поставленные задачи и теперь ему предстоит приземлиться на полигоне Дунфэн (автономный район Внутренняя Монголия) на космическом корабле "Шэньчжоу " 4 декабря", - говорится в сообщении управления.

На Землю вернутся Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Цзючжэ, которые провели на станции полгода.

Миссия "Шэньчжоу-14" прибыла на станцию 5 июня этого года и стала третьей регулярной экспедицией тайконавтов на китайской станции. За время нахождения в орбитальной лаборатории члены экипажа трижды выходили в открытый космос для проведения монтажных работ на её поверхности, а также провели множество научных исследований и испытаний.

В пятницу на "Тяньгун" была проведена церемония символической передачи "ключей от станции" новому экипажу станции "Шэньчжоу-15", который прибыл на неё 30 ноября и, по плану CMSA, поработает на ней полгода. Это первая в истории китайской космонавтики ротация экипажей на орбите, в течение пяти дней на станции одновременно находились шесть человек.

В настоящий момент "Тяньгун" находится на этапе строительства, после его завершения в конце этого года начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории.

Китай Тяньгун Шэньчжоу-14
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