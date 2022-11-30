Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" пристыковался к орбитальной станции КНР

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" с экипажем из трёх тайконавтов состыковался с Национальной орбитальной станцией Китая "Тяньгун", сообщило в среду Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15" успешно пристыковался к переднему порту базового модуля станции "Тяньхэ" 30 ноября в 05:42 по Пекинскому времени (в 00:42 по Москве)", - говорится в сообщении управления.

По данным CMSA, в общей сложности полёт продолжался почти 7 часов.

Корабль был запущен к станции с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 23:08 по Пекинскому времени (в 18:08 по Москве). На станцию прибыли Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу.

Эта миссия стала четвёртой по счёту экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". Экипажу предстоит провести более 40 научных и технических экспериментов и тестов, также тайконавты совершат три-четыре выхода в открытый космос для осуществления монтажных работ снаружи станции.

В рамках этой миссии впервые в истории китайской космонавтики будет произведена ротация экипажей на орбитальной станции. Некоторое время на "Тяньгун" будут одновременно находиться шесть человек, после чего экипаж миссии "Шэньчжоу-14" (Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Цзючжэ), работавший на станции с июня этого года, покинет ее и вернется на Землю.

Планируется, что новый экипаж пробудет на станции шесть месяцев.

Для Фэя Цзюньлуна эта миссия стала второй в карьере - в 2005 году он исполнял обязанности командира корабля миссии "Шэньчжоу-6", в рамках которой впервые в истории китайской космонавтики был совершен полет двух тайконавтов на орбиту и второй пилотируемый полет в целом. Два других члена экипажа отправились в космос впервые.

В настоящий момент "Тяньгун" находится на этапе строительства, после его завершения в конце этого года начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории.

Станция состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам лабораторных модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Также в составе орбитальной группировки находятся космический корабль "Шэньчжоу-14" и грузовой корабль "Тяньчжоу-5".

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.