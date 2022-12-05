Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Кротовая нора в квантовом компьютере, скорлупа семян гинкго – самый устойчивый к растрескиванию природный материал, а также чем полезна для мужчин здоровая растительная диета

Сбор семян гинкго в Китае Фото: Pang Dehua/VCG via Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В квантовом компьютере создали кротовую нору. Американские физики провели первую в истории симуляцию прохождения информации через голографическую кротовую нору, выполненную на квантовом компьютере. То есть проведенная работа представляет собой голографическую симуляцию. Исследование стало первым шагом к лабораторному изучению эффектов квантовой гравитации с помощью исключительно квантовых систем. В этой статье разбирается, что именно сделали американские ученые.

- Астрономы провели целенаправленный поиск сигналов от солнцеподобной звезды, откуда, возможно, в 1977 году пришел радиосигнал "Wow!". Никаких кандидатов в техносигнатуры ученые не нашли.

- У самцов и самок японских колючих мышей одинаковые наборы хромосом. Ученые нашли регуляторную последовательность, которая несколько миллионов лет назад вывела ген, управляющий развитием по мужскому типу, из-под влияния Y-хромосомы, после чего та исчезла.

- Здоровая растительная диета оказалась связана со сниженным риском рака толстой и прямой кишки, но только у мужчин. А еще сила этой взаимосвязи зависит от этнической принадлежности.

- На прошлой неделе узнали, как открываются шишки, теперь пришла очередь семян гинкго. Китайские материаловеды выяснили, что скорлупа семян гинкго лучше всех природных материалов сопротивляется появлению трещин. Эту сопротивляемость обеспечивает спиралевидная микроструктура стенок склереид – мертвых клеток, из которых построена скорлупа. Такое строение позволяет эффективно перераспределять механическое напряжение между соседними склереидами.

- Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило первое в мире лекарство по профилактике сахарного диабета первого типа у детей и взрослых. Теплизумаб, рекомбинантный препарат на основе моноклональных антител против лимфоцитарного рецептора CD3, стал первым лекарством для профилактики диабета первого типа.

- И еще одна новость от FDA. Управление одобрило первый препарат кишечной микробиоты для лечения антибиотикорезистентной инфекции, вызванной бактерией Clostridioides difficile. Ежегодно эти инфекции уносят сотни тысяч жизней. Теперь в США разрешено первое фабричное лекарство для фекальной трансплантации кишечной микробиоты. Им стало средство от компании Ferring. Раньше лечение было доступно только в рамках эксперимента.

- Этой осенью сразу в десяти научных журналах было введено правило не расшифровывать акроним JWST. А НАСА во второй раз отказалось переименовывать телескоп. Этот материал поведает о длинной и скандальной предыстории этих решений.

- Эпидемиолог Марат Макенов недавно вернулся из детективной экспедиции по поиску возбудителя лихорадки Марбурга. Как она проходила и каково это, когда на тебя из пещеры вылетают летучие мыши, зараженные смертельным вирусом, – можно узнать в этой статье.