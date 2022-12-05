Япония изучает возможность утроить силы ПРО на островах Рюкю в Восточно-Китайском море

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Власти Японии рассматривают вариант почти в три раза нарастить силы ПРО на островах Рюкю в Восточно-Китайском море для перехвата баллистических ракет. Об этом сообщает в понедельник Kyodo со ссылкой на проект соответствующего плана.

Так, Токио намерен увеличить количество подразделений, оснащенных средствами ПРО, с четырех до 11 на архипелаге Рюкю до конца 2031 финансового года.

Этот план, как ожидается, включат в национальную стратегию обороны – документ, определяющий политику в сфере укрепления обороны Японии сроком на 10 лет. Сейчас он наряду со стратегией национальной безопасности находится в стадии пересмотра, завершить который японские власти намерены до конца этого года.

По информации Kyodo, шесть подразделений ПРО будут базироваться на тех островах Рюкю, которые относятся к префектуре Окинава, а еще одно на острове Амами-Осима в составе архипелага в префектуре Кагосима. При этом Япония всего хочет получить 14 новых подразделений, включая семь на островах Рюкю, для перехвата ракет.

Кроме того, японские власти хотят модернизировать ракеты средней дальности для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Type-03: изначально они предназначались для уничтожения вражеских самолетов, а в 2026 финансовом году Япония хотела бы поставить на вооружение обновленную версию этих ракет, способную сбивать неприятельские баллистические ракеты. Вместе с тем, согласно плану, в 2029 финансовом году японские власти намерены приступить к массовому производству усовершенствованных зенитных ракет, которые смогут поражать и гиперзвуковое оружие, а в 2032 финансовом году начать их развертывание.

В настоящий момент японское командование возлагает задачу по перехвату неприятельских ракет на экипажи эсминцев, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Если вражеские ракеты сбить не удастся, их должны уничтожать ЗРК "Пэтриот".